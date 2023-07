Stand: 04.07.2023 09:30 Uhr Unfall in Ohlsdörp

In Ohlsdörp is an fröhen Avend en 11-Johr olen Jung anföhrt worrn. He is mit sien Rad op eenmal twüschen parkende Autos dörch föhrt, ropp op de Straat Am Hasenberge. En Autoföhrersch kunn nicht mehr rechtietig bremsen. De Jung is in’t Krankenhus kamen. Wat de Polizei seggt, is he nicht swoorer to Schaden kamen, wiel he en Helm opharr.

