29.06.2023 Reform vun de Krankenhüüs

Wat schall sik ännern bi de Krankenhüüs? Dat Thema hebbt Bund un Länner opstünns bi’n Wickel. Liddmaten vun den Sundheitsutschuss vun de Hamborgische Börgerschop glöövt dor man nich an, dat se sik enig warrt. Soziaalsenatersch Melanie Schlotzhauer harr jüm düsse Week de Plaans vörstellt. Un dor sünd woll noch en Reeg Fragen apen bleven. Nich kloor is, na wat för Kriterien de Krankenhüüs in Tokunft Geld kriegen schüllt. Schlotzhauer koordineert bi’t Verhanneln de Bunnslänner, de vun de SPD regeert warrt.

29.06.2023

