Stand: 29.06.2023 09:30 Uhr Wokeen wüss wat vun Wagner-Opstand?

De Bunnsnarichtendeenst harr woll ok nich mit den Opstand vun den Söldnerstrupp Wagner in Russland rekent. Bunnskanzler Olaf Scholz see in de ARD-Sennen „Maischberger“, dat de Deensten in Düütschland dor nix vun wusst harrn. Anners as de USA, de över de Plaans vun de Söldners Bescheed wüssen. Scholz maak künnig, dat he mit de Natschonen, mit de Düütschland sik tosamenslaten hett, snacken will, woans dat mit dat Informeren aflopen schull.

