Stand: 27.06.2023 09:30 Uhr KI bi’t Abitur

Künstliche Intelligenz bi’t Abitur – dat is in Hamborg nu ganz offizjell mööglich. In de mündlichen Pröfen düsse Week, dor dörvt de Schölers jümehr Präsentation mit KI-Systeme vörbereden. Man: Se mööt seggen, wo dat her is un dat ok verstahn hebben un verkloren können. Schoolsenater Ties Rabe seggt: Dat nützt nix, eenfach blots gode Ideen aftoschrieven.

