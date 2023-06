Stand: 27.06.2023 09:30 Uhr Weniger Boovörschriften

Siet Johren seggt de Politik, se will Boovörschriften strieken. Man wirklich sünd ne’e dorto kamen. Bunns-Boo-Ministersch Klara Geywitz will dat nu nochmal versöken. Op en Drapen in Hamborg, wo dat üm den Wahnungsbo güng, sä de SPD-Polikersch: Se wüllt sik nipp un nau ankieken, woveel jeedeen DIN-Noorm bi’t Boen kossen deit un wat för Noormen villicht ok wegfallen köönt. De Achtergrund sünd de Bookosten, de piel na baven gaht. Dordörch warrt weniger nee boot.

