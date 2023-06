Stand: 27.06.2023 09:30 Uhr Fisch-Starven

De Suerstoffandeel geiht daal – dorüm blievt in Water in Hamborg wedder vele Fischen doot. Middewiel is nicht blots de Isebeekkanaal bedrapen, sünnern to’n Bispill ok de Möhlendiek in Wandsbeek un de Ernst-August-Kanaal. Grünn sünd de Hitten un ok Starkregen, de Schaadstoffen in’t Water spölen deit. Noch keen Maleschen gifft dat to’n Bispill an’n böversten Loop vun de Alster.

