Stand: 26.06.2023 09:30 Uhr Gröne wüllt Veerdaagweek testen

Vulltiet arbeiden – man blots an veer Daag: Dat wüllt de Grönen för Hamborgs Ämter mööglich maken. In Wedel geiht dat al un ok jümmer mehr Firmen test ne'e Arbeitstietmodellen. Man dat gifft ok Twiefel doran. Un so hefft de Grönen eerst mal en Test vörslaan: De Veerdaagweek schall in en Amt un in en vun de Staatsünnernehmen test warrn.

