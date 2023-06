Stand: 24.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Rekord-Opdrag för Airbus

Maandag düsse Week hebbt sik de Lüüd bi Airbus bannig dull wat freit hatt över en Opdrag, denn dat so noch nich geven hett. Airbus schall fiefhunnert Flegers för de Billig-Floogsellschop IndiGo ut Indien tohoopboen. Veel wat dorvun warrt se denn bi uns in Hamborg op Finkwarder maken. So as Airbus dat seggen deit, is dat de gröttste enkelte Opdrag, den dat bet nu in’e zivilen Luftfohrtgeschicht geven deit. Kickt een op den Listenpries, denn hett düsse Opdrag een Volumen vun mehr as föfftig Millliarden Euro.

