Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag deit eerstmal so recht fründlich un dröög, aver luer man af, dor kümmt noch wat. Dat warrt woll to’n Nameddag hen mit enkelte Flagen losgahn, later is denn ok noch Dunnerslag un richtig dullen Regen mööglich. Freren mööt wi man nich, dat warrt noch bet to 27 Graad warm.

Morgen hebbt wi denn eerstmal mehr Wulken as Sünn. Dat Klärchen mag eerst later an’n Dag rutkamen un de Temperaturen sünd morgen mit bet to 22 Graad ok recht wat torüchhöllern.

