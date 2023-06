Stand: 21.06.2023 09:30 Uhr Immobilienmarkt hett dat swoor

Dat gifft masse Fachlüüd ut den Immobilien-Sektor, de steiht dat Water bet to’n Hals. Dat hebbt Bofachlüüd ut Berlin un de Hamborg Commercial Bank seggt. Dat Boen is to düer worrn. Krediten kann een meist nich mehr betahlen. Wat de Hamborg Commercial Bank seggt, is de Verkoop vun Wahnhüüs üm twee Drüttel na ünnen gahn. Sünnerlich slecht geiht dat ok de Bodregers vun Eenfamilienhuus-Siedlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch