Stand: 21.06.2023 09:30 Uhr DFB-Team hett gegen Kolumbien da Nasehn

De düütsche Football-Natschonaalmannschop hett al wedder wat op'n Deckel kregen. Dat Team hett ok in't drütte Testspeel nich wunnen. Gegen Kolumbien stunn dat an't Enn 0 : 2. De Lüüd an de Rängen hebbt jem utfleit. In een Johr is in Düütschland de Europamesterschop.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch