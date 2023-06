Stand: 20.06.2023 09:30 Uhr Flüchtlingsutbilden in Hamborg

De SPD un de Grönen in Hamborg wüllt en Projekt för de Utbilden vun Flüchtlingen ünner achtteihn utboon. Vörsehn is, dat se na Beropsscholen koomt, individuell ünnerstütt warrt un denn ok na Ünnernehmens gahn schüllt. In Tokunft schall dat Projekt denn ok för jung Lüüd bet eenuntwintig apen ween. Vun Beginn vun Ukraine-Krieg af an is de Tahl vun de Schölers, de flücht sünd un sik nu op en Utbilden vörbereit, wedder kloor na baven gahn – op knapp tweedusend, heet dat vun de Schoolbehöörd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch