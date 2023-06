Stand: 19.06.2023 09:30 Uhr Wahl in Swerin

In Swerin kann de böverste Börgermeister Rico Badenschier in’t Amt blieven. De SPD-Politiker hett de Stichwahl gegen den AfD-Kannidaten Leif-Erik Holm wunnen. Badenschier hett meist 68 - Holm rund 32 Perzent kregen. Dat weer dat eerste Maal, dat dat en AfD-Kanidaat in de Stichwahl för dat Amt vun’n böversten Börgermeister in en düütsche Lannshauptstadt schafft hett.

