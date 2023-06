Stand: 15.06.2023 09:30 Uhr Technologie-Kunzern will sik unafhängier maken

In Hamborg will de Technologie-Kunzern NXP 400 Millionen Euro in de Forschen rin streken. He will nich mehr so afhängig vun Asien ween. In de Corona-Pandemie geev dat in de Industrie teemliche Maleschen, wieldat dat Chips, de se nödig bruken deen nich geev. Wat de Wirtschopbehöörd seggt, kriegt se dormit in Hamborg nu ne’e Kumpetenzen. Un denn will NXP noch mehr Mitarbeiders instellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch