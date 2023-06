Stand: 14.06.2023 09:30 Uhr Drinkwater sporen

De Ümweltbehöörd Hamborg will, dat de Lüüd Drinkwater spoort. Dat hett in Hamborg siet mehr as dree Weken keen Regen mehr geven. Wat de Gefohr för Wooldbränn angeiht, is de Wohrschau opstunns op den tweethööchsten Stand. Wat de Ümweltbehöörd seggt, warrt de Dröögde in de Sommers tokamen Tiet jümmer leger.

