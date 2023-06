Stand: 12.06.2023 09:30 Uhr Perzess gegen Biontech

So en Perzess geev dat in Düütschland bet nu noch nich: Dat Hamborger Landgericht hett vun hüüt af an mit Maleschen bi de Sundheit na en Impen gegen Corona to doon. En Doktersch verlangt vun den Pharma-Konzern Biontech, dat he ehr dorför 150.000 Euro betahlen deit. Se seggt, dat se dör dat Impen krank worrn is. Biontech meent, dat dat Impmiddel dor nix mit to doon hett. Vun Afkaten weer to hören, dat in ganz Düütschland bet nu goot 180 Klagen vun düsse Oort in Arbeit sünd, oder al op’n Disch leggt worrn sünd – gegen verscheden Herstellers.

