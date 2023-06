Stand: 12.06.2023 09:30 Uhr CDU stellt Verkehrsplaan för Hamborg op

Woans warrt de Verkehr in Hamborg beter un sekerer? Dor hett de CDU en Plaan för opstellt, de NDR 90,3 vörliggen deit. Ok se will Bus un Bahn utboen, man gauer as de Senat dat will. Denn sleit de CDU vör, de U5 glieks vun twee Sieden ut to boen, un de U4 schull bet na Willemsborg un Horborg hengahn. Woans dat allens betahlt warrn schall, dat steiht nich in den Plaan.

