Stand: 12.06.2023 09:30 Uhr Verhanneln över de Tarifen bi de Bahn geiht wieder

Dütmal is dat Verhanneln över de Tarifen vigeliensch, dat geev al en Reeg Warnstreiks: Vundaag sett sik de Düütsche Bahn un de Warkschop Iesenbahn- un Verkehr wedder an een Disch. Dat Verhanneln schall fief Daag lang duern, also bet Freedag. Wat dat wedder Warnstreiks bi de Bahn geven warrt, oder nich, dat hangt dorvun af, woans de Gespreken lopen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch