Stand: 06.06.2023 09:30 Uhr Söök an de Elv

An’t Elvöver bi Övelgönn hebbt se an’n laten Avend ophöört, na een vermissten Swimmer to söken. Se weren mit en grote Akschoon dorbi, man se hebbt em nich funnen. Gegen Klock 8 an’n Avend hebbt twee Mannslüüd in de Elv baadt un sünd opeenmal ünnerdükert. Een vun de beiden kunn sik noch an’t Över redden. De 39 Johr ole annere Mann is ümmer noch verswunnen.

