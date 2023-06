Stand: 05.06.2023 09:30 Uhr Flootschutz in'n Noorden

Wat müssen de noorddüütschen Bunnslänner doon, üm sik dorför to rüsten, wenn de Pegels in Tokunft anstiegt? Över düsse Fraag ward vundaag bi en Drapen in Hamborg snackt. Lüüd ut de Wetenschop rekent dormit, dat de Pegels vun de See in de tokamen söventig Johr üm en Meter anstiegen warrt. Un: Sülms mit Klimaschutz weer dat nich to stoppen, man kunn dat blots noch langsamer maken.

