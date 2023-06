Stand: 05.06.2023 09:30 Uhr Hanse-Schipp warrt borgen

Bummelig veerhunnert Johr leeg dat in de Trave op Grund: en twintig Meter lang Schipp ut de Hanse-Tiet. Vun vundaag af an geiht in Lübeck nu dat Bargen vun't Schipp los. Dat Wrack liggt ölven Meter deep un is ut Tofall funnen worrn, as wat in de Trave utmeten worrn is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch