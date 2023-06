Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag schall dat egens noch en richtig schönen Sommerdag warrn. Totiets sünd aver eerstmal noch ’n poor Wulken ünnerwegens. Dat blifft aver dröög bi Temperaturen vun bet to 21 Graad. Opstunns sünd dat al twölf Graad in Fuhlsbüddel. Hüüt Namiddag kummt denn aver noch’n beten wat mehr de Sünn rut. Un wenn wi dor denn al dorbi sünd un dat Wedder dor denn so goot lopen deit, denn laat wi dat morgen un övermorgen doch glieks ok nochmal so lopen - dor denn aver mit Temperaturen vun bet to 22 Graad.

