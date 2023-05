Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr IS Razzien

In Düütschland löppt en gröttere Razzia gegen de Terror-Organisatschon IS. Siet vunmorgen stellt se Hüüs in mehre Bunnsländer op'n Kopp. Ok in Hamborg. Dorbi hebbt se veer Fruuns un dree Keerls fastnahmen. Wat dat heet, hebbt se den IS mit Geld Stütt geven. Dat geiht dorbi üm dat Sammeln vun Spennen.

