Stand: 31.05.2023 09:30 Uhr Hölp för Opfers

In Hamborg sall sik nu beter üm Minschen kümmert warrn, de vun Katastrophen un Terror bedrapen sünd. En Beopdragten för Opfers sall sik doför insetten, dat se de passliche Hölp kriegt. Na den Amokloop bi de Tügen Jehovas in Alsterdörp harrn sik 40 Lüüd mellt, de dor noch ünner to lieden hebbt. Faken markt de Lüüd eerst na Maanden, dat se Hölp bruken doot. De Beopdragte kann hölpen, dat se flinker en Therapie-Termin kriegt.

