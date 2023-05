Stand: 27.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Striet wegen Heizungsgesett

Middeweken düsse Week, dor hett dat Heizungsgesett, wat se ja planen doot, ok in’e Börgerschop bi uns in Hamborg för Striet sorgt hatt. De Grönen hebbt dorbi nochmal ünnerstreken hatt, dat nüms de Heizungen verbeden wull - ole schullen blots gegen klimafründlichere uttuuscht warrn. Dordör schull dat Inböten denn ok billiger warrn, so jümehr Argument. De Oppositschoonsparteien CDU un de Linke verlangen, dat dat Gesett nadräglich noch wat beter maakt warrt. Enig ween sünd sik de Parteien doröver, dat de Energiewenn för Hüerslüüd as ok för dejenigen, de de Hüüs un Wahnungen tohören doot, vun’t Geld her nich to veel warrn dröff.

