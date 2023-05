Stand: 26.05.2023 09:30 Uhr Rookwulken in’e Binnenstadt

En Füer in’e Neestadt hett güstern Avend för veel Opsehn in’e Hamborger Binnenstadt sorgt. En grote swatte Rookwulk is över Delen vun’e Stadt henwegtogen. Denn an’n Holstenwall hett dat Dack vun en Huus brennt hatt, dat jüst ümboot worrn is. 25 Lüüd sünd in de Tiet, wo dat brennt hett, vörsichtshalver ut en Hotel dicht bi ruthaalt worrn. Een Boarbeider is bi de ganze Saak licht wat bi to Schaden kamen.

