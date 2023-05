Stand: 25.05.2023 10:15 Uhr Tina Turner storven

Frünnen un Muskanten op de hele Welt sünd trurig, wiel een vun de gröttsten Singersch storven is, Tina Turner. Se is dreeunachtig Johr old worden. Se weer lang Tied malad un is nu in ehr sülvst wählt tohuus in de Schwiez inslapen. Ehr gröttste Leeder sünd Proud Mary, Private Dancer un We don’t need another hero. In dat Johr 2009 is se noch op Adschüß-Kunzertreis west, acheran hett se sik mit söventig Johrn in’t private Leven trüggtreckt.

