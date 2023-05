Stand: 17.05.2023 09:30 Uhr Uurdeel gegen Osterburg

Un över düssen Perzess weern se in Hamborg düchtig an't Snacken. De vörmalige Bezirkspolitiker Michael Osterburg steiht vör't Brett. Em warrt vörhollen, he harr sik ut de Parteikass vun de Grönen in Hamborg bedeent. In de Verhanneln hett he dat denn togeven, dat he sik teihndusende Euro ut de Frakschoonskass hett geven laten, liekers dat egens üm siene Privaat-Rekens güng. Klock een reekt se nu mit dat Uurdeel.

