Stand: 17.05.2023 09:30 Uhr Hitze-Akschoons-Plaan

Wat köönt wi gegen de grote Hitt in de Stadt doon? Ok in Hamborg süllt de Sommers noch hitter warrn. Geiht dat na SPD un Gröne, denn gifft dat bald en Akschoonsplaan gegen de Hitt. Dor sall denn ok binnen stahn, dat de Stadt mehr öffentliche Spenners för Drinkwater bruken deit. So en Andrag harr de CDU al in’t verleden Johr vörleggt. Man dor wull root-gröön domals nix vun weten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch