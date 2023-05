Stand: 16.05.2023 09:30 Uhr Ünnersöken vun Polizeigewalt

Minschen, de Gewalt dörch de Polizei afkregen hebbt, för de staht de Schangsen nich goot, dat vör Gericht to bringen. Dat hett de Uni Frankfurt in en unafhängige Ünnersöken rutfunnen. Dat is woll nich so licht to ruttofinnen, wokeen de Schandarm weer, de Gewalt daan hett. Un denn wiest de Befragen, dat Staatsafkaten faken dorvun utgaht, dat de Schandarms in de Situatschoon to Recht Gewalt bruukt hebbt. De Lüüd achter de Ünnersöken geevt den Raatslag, dat de Polizei unafhängig kontrolleert warrt.

