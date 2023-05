Stand: 15.05.2023 09:30 Uhr Autorennen in Hamborg

In de Nacht hett dat in Rothenboom woll en illegal Autorennen geven: En Föhrer is dorbi to Schaden kamen – un en Reeg Autos, Fahrrööd un Verkehrsschiller sünd nu kaputt. De Polizei söcht na Lüüd, de sehn hefft, wat dor los weer. In de Nacht op Sünndag keem en achtuntwintig Johr olen Mann mit sien Mercedes vun de Rentzelstraat af un hett sik överslaan. De Polizei sä, dat woll noch en Auto un en Motorrad wat dormit to doon harrn.

