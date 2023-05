Stand: 12.05.2023 09:30 Uhr Streik bi de Bahn steiht nu fast

Nu warrt streikt un dor blifft dat ok bi, liekers se güstern Avend noch mal mit de Düütsche Bahn tohoop snackt hebbt. Dat sä de Iesenbahn-Warkschop EVG. Dat heet nu, dat se af Sünndagavend Klock teihn bet Dingsdagavend Klock twölf in ganz Düütschland in’n Regionaal-, Fern- un Güterbahn-Verkehr jümehr Arbeit daalleggen doot. Dor is denn ok de S-Bahn bi uns in Hamborg vun bedrapen. Wat dull, dat steiht noch nich fast.

