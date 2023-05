Stand: 12.05.2023 09:30 Uhr U5 warrt düütlich düre as plaant

Dat warrt bannig düer: De Bo vun’e U5 warrt meist dree Milliarden Euro kösten. Dat sünd bummelig sösstig Perzent mehr as dacht. Un dat liggt blangen anner Saken an de Priesen för Bostohl, de na baven gahn sünd. Dat, wat een dor nu för en Tünn Bostohl för betahlen mutt, dat is nu meist dubbelt so veel as vörher. Meist jüst so süht dat ok bi’n Beton ut. Liekers hett de Senaat dat, wat dat nu düre warrn deit, afnickt. De Bo vun’e U5 schall dörtagen warrn.

