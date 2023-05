Stand: 12.05.2023 09:30 Uhr CDU/CSU liegt bi Ümfraag vörn

Liekers de CDU un CSU verleren doot, hebbt se in’e Ümfragen de Nees ümmer noch kloor vörn. In den ARD-Düütschlandtrend kaamt de Unions-Parteien op 28 Perzent. Dat sünd twee Perzent-Punkten weniger as noch verleden Week un dat is jümehr leegst Weert siet Februar. De SPD liggt bi 18 Perzent un nimmt dormit licht to. Gröne un AfD blievt jede bi 16 Perzent. De FDP liggt bi 8 Perzent. Un de Linke liggt bi 5 Perzent.

