Debatt över Dansverbott

Luut Musik un Partys: So wat is an'n Karfreedag in Hamborg nich verlööft. Man is dat middewiel ut de Tiet follen? Dat hett de Börgerschop graad debattiert. De AfD harr giern, dat dat Verbott blifft; de Linke will, dat dat wegkummt. In'n Sommer will de Senat en ne'n Vörslag dorto maken.

