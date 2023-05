Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr Flüchtlingsdrapen in Berlin

De Böversten vun de Länner sitt opstünns al tohoop. In Berlin steiht vundaag dat Flüchtlingsdrapen an. Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher hett wohrschaut, dat dat Drapen fehlslaan kunn. Een müss allens doon, üm dat aftowennen, see he. Na sien Menen dörv de Bund sik nich mitmal ut sien Plicht torüchtrecken. Tschentscher will sik dor ok för insetten, dat Minschen, de na Düütschland kaamt, gerechter verdeelt warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch