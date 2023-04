Stand: 28.04.2023 09:30 Uhr Arger wegen Köhlenkraftwark Wedel

Wind vun vörn kriggt nich blots de Binnensenater – ok Hamborgs Ümweltsenater Jens Kerstan warrt bekrittelt. Dat Köhlenkraftwark Wedel blifft noch een Johr länger an’t Nett. Bi den Bo vun den Feernwarmstunnel gifft dat Maleschen un se köönt Wedel doch eerst later afschalten. CDU, Linke un FDP seggt liekers, dat geiht op de Reken vun Kerstan. Se smiet em vör, dat he leeg plaant hett.

