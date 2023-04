Stand: 24.04.2023 09:30 Uhr Högere Militärutgaven

Man ok in Europa warrt Wapen bruukt. De Krieg in de Urkrain is een Grund, woso de Militärutgaven op hele Welt anstiegen doot. Verleden Johr hebbt de Länner so veel Geld för’t Rüsten utgeven as noch nienich – ümrekent bummelig 2.000 Milliarden Euro. Dat Stockholmer Institut för Fredensforschen Sipri weet, dat dat meist veer Perzent mehr weern as 2021. Dat mehrste Geld för Wapen hebbt de USA utgeven, dorna kaamt China un Russland.

