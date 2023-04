Stand: 24.04.2023 09:30 Uhr Unfall in de Spaldingstraat

Sworen Verkehrsunfall güstern Avend in Hammerbrook. Op de Spaldingstraat sünd fief Autos in‘nannerfohrt. Söss Lüüd sünd an’t Lief to Schaden kamen, twee vun jüm kemen na’t Krankenhuus hen, so Polizei un Füerwehr. De Spaldingstraat weer över Stünnen lang afsparrt. Woans dat to den Unfall kamen is, dat ünnersöökt se opstünns noch.

