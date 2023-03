Stand: 28.03.2023 09:30 Uhr Mehr Flüchtlinge

Nich blots ut de Ukraine, man ok ut anner Staaten kaamt ümmer mehr Flüchtlinge na Düütschland. Hamborgs CDU will dorüm, dat de Senaat gau hanneln deit. De müss sik in’n Bund dorför insetten, dat de Grenzen strenger kontrolleert warrt un mehr Lüüd, vun de de Asylandrääg aflehnt worrn sünd, ok afschoven warrt. De Hamborger Christdemokraten, de snackt vun mehr as 54-Dusend Asylandrääg vun‘n Anfang vun’t Johr af an. Se wüllt en duerhaften Krisenstab bi’n Bunnskanzler hebben.

