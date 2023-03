Stand: 27.03.2023 09:30 Uhr Warnstreik in Hamborg

Ok in Hamborg sleit de Warnstreik ornlich dör: In den Hamborger Noorden fohrt weniger S-Bahnen as normal un de AKN fohrt gor nich. An den Hamborg Airport warrt keen Fleger starten un blots jeedeen tweten lannen. Bi den Metronom warrt se twoors arbeiden, man ok hier schall dat woll Maleschen geven. Denn köönt grote Scheep nich in den Haven rin- oder rutfohren. Heel normal lopen schall dat bi Bussen un U-Bahnen vun Hoochbahn un VHH. Un ok de Elvtunnel dörv nich lahmleggt warrn, hett dat Lannsarbeitsgericht beslaten.

