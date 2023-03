Stand: 25.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Klimaklevers op’e Straat

Dunnersdag düsse Week hebbt Klima-Aktivisten vun’e „Letzten Generatschoon“ den Verkehr op’e Köhlbrandbrüch lahmleggt hatt. Se harrn sik dor mit Beton fastkleevt hatt, de gau hart worrn is. De Polizei is foorts dorween un frääs de Aktivisten ut’e Fohrbahn wedder rut. Liekers kööm dat to lange Staus in’n Haven.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

