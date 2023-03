Stand: 25.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Elvtunnel is dicht

Blangen all de Warnstreiks is düt Wekenenn nu denn ok noch de Elvtunnel dicht un dat - vun güstern Avend Klock söven af an bet Maandagfröh - twüschen Heimfeld un Volkspark. Grund dorför is de Deckel, den se boot, de för Larm schulen schall. In’n Stratenverkehr kriggt een dat dütmal aver sünnerlich dull wat to marken, denn för Maandag is ja för ganz Düütschland en Verkehrs-Warnstreik plaant, wo denn an’e Flooghavens, op’e Schienen un in’e Havens meist allens stillstahn schall.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

