Stand: 24.03.2023 09:30 Uhr Königlichen Besöök in Hamborg

Vundaag in een Week kriggt Hamborg königlichen Besöök. De britische König Charles kummt mit sien Fro Camilla veer Stünnen lang na uns hen in uns Stadt. Middags kaamt se denn an’n Bahnhoff Dammtor an un besöökt dorna denn de ünnerscheedlichen Gedenksteden. Wokeen müch, de kriggt König Charles un sien Fro denn op’n Raathuusmarkt to sehn. Denn dat Poor driggt sik dor in’t Raathuus ok in dat Goldene Book in.

