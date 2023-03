Stand: 23.03.2023 09:30 Uhr Pik-As warrt ümboot

De Butenmuern blievt, man binnen, dor warrt allens nee maakt un ok wat anboot. Bi Pik-As in de Neestadt, dat is de Övernachtenssteed för Lüüd ahn Ünnerdack, dor warrt allens op Schick bröcht. Ünner annern süllt de groten Slaaprüüm dörch barrierefre'e 2-3 Bettstuven ersett warrn. Un de Schwerpunktpraxis sall ok mit intrecken. In den Neeboo süllt öllere, swoor chronisch kranke Obdacklose över lange Tiet leven könen. In twee Johr süllt de Boarbeiden fardig ween.

