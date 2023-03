Stand: 22.03.2023 10:15 Uhr De Amokloop un wat achternah kümmt

De Hamborger Polizei will Lüüd, de Wapen hebbt, in Tokunft scharper kuntrelleren. Dat is dat, wat se lehrt hebbt ut den Amokloop mit acht Dode – dor hett sik nu en Grupp vun Facklüüd en Fief-Punkte-Plaan utklamüstert. Dorna moet Minschen, de nee en Andrag op en lütt Wapenschien stellt, in Tokunft op egen Kosten nawiesen, dat se an Kopp un Seel keen Macken nich hebbt. So‘n Ünnersöken koent ok fixer ansett warden as betto, wenn een al‘n Wapenschien hett un dat Henwies gifft, dat he moeglicherwies Schaden anrichten kunn.

