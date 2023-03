Stand: 21.03.2023 09:30 Uhr Bahn-Tunnel in Hamborg

Se is een vun de Bahnen-Streken Düütschlands, wo an meisten föhrt warrt: De Verbinnen twüschen Hauptbahnhoff un Altna. Wo se den Bahnverkehr dor in Tokunft organiseren wüllt, dorto hett de Bahn nu fief Vörslääg för Streken maakt. Dormit se mehr Töög insetten köönt, plaant de Stadt en Tunnel. Bet to’n Enn vun’t Johr schall rut ween, wo he denn boot warrn schall, so seggt dat Verkehrssenater Anjes Tjarks. Kloor is, dat op de Minschen in Hamborg lange Boarbeiden tokamen warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch