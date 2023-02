Stand: 20.02.2023 09:30 Uhr Blinken: Wapen ut China na Russland

De Butenminister vun de USA, Antony Blinken, sä, sien Land harr Informatschonen, dat China överleggt, Wapen na Russland to levern. Dat möök he güstern op'n Sender CBS bekannt. Blangen Wapen geiht dat woll ok üm Munitschon. Wat för Infos de USA nipp un nau dorto harrn, dat sä Blinken man nich.

