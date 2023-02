Stand: 17.02.2023 09:30 Uhr Flüchtlingen beter wat verdelen

Bund, Länner un Kommunen wüllt de Flüchtlingen in Düütschland beter wat verdelen. Mehr Geld ut Berlin gifft dat aver eerstmal nich. Dat is bi en Drapen güstern in Berlin bi rutsuert, wo dat üm dat Thema Flüchtlingen güng. En digitale Tafel schall nu jeden Dag ganz frisch wiesen: Wo, woveel Flüchtlingen ünnerbröcht sünd. De Hamborger CDU finnt dat, wat dor güstern bi dat Drapen in Berlin bi rutsuert is, mager.

