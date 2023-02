Stand: 16.02.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De mehrste Tiet is dat vundaag wulkengries. Blots af un an mal, dor pliert denn doch noch de Sünn rut. Kann ok mal beten wat Natts vun baven kamen. De Temperaturen schafft dat noch op bet to negen Graad.

Morgen warrt dat meist jüst so as vundaag, blots lütt beten wat warmer. Bet to twölf Graad kriegt wi denn dor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.02.2023 | 09:30 Uhr

